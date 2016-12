Phoenix 08:15 bis 09:00 Dokumentation Frauen, die Geschichte machten Katharina die Große - der Weg auf den Zarenthron D 2013 Live TV Merken Mit 14 Jahren ging Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst nach Russland. Sie war eine Prinzessin aus einem unbedeutenden deutschen Fürstenhaus, und doch hatte man sie ausgewählt, den als Thronfolger vorgesehenen Großfürsten Peter zu heiraten. Sie konvertierte vom protestantischen zum orthodoxen Glauben und erhielt den Namen, mit dem sie in die Geschichte einging: Katharina. 18 Jahre lang lebte sie am Zarenhof, gefangen in einer Ehe, die bald zur Qual geworden war. Ein Putsch brachte sie 1762 an die Macht. Ihrer 34 Jahre währenden Herrschaft verdankt sie den Beinamen "die Große", den sie als einzige Regentin der Geschichte trägt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauen, die Geschichte machten