Disney Channel 23:25 bis 23:55 Trickserie Familie Feuerstein Der geplagte Schwiegersohn USA 1962 HDTV Merken Die Schwiegermutter von Fred kommt zu Besuch. Wilmas Mutter reißt sofort das Kommando an sich, und eine Katastrophe bahnt sich an. Zum Glück lernt Fred den texanischen Ölmilliardär Melville J. Goldfels kennen, der Fred auf eine Idee bringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Flintstones Regie: Joseph Barbera, William Hanna Drehbuch: Joanna Lee