Disney Channel 17:35 bis 17:55 Trickserie We Bare Bears - Bären wie wir Wir und Pandas Date / Wir und der alltägliche Wahnsinn USA 2016 Dolby 16:9 HDTV (a) Als der Panda auf dem Bauernmarkt eine allergische Reaktion bekommt und wiederbelebt werden muss, erwacht er in den Armen seiner Traumfrau. Panda versucht, die Frau seiner Träume von sich zu überzeugen, doch seine Brüder und seine eigene Unsicherheit kommen ihm in die Quere. (b) Ein ganz normaler Tag für die Bären: Ice gerät mit Roomba aneinander, Pandas Leben gerät durcheinander, als eine Maus in seinem Zimmer auftaucht, und Grizz bleibt auf einem Baum stecken. Ihr wisst schon, der ganz alltägliche Wahnsinn im Leben der Bären. Originaltitel: We Bare Bears