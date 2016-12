Disney Channel 12:55 bis 13:20 Trickserie Phineas und Ferb Der unsichtbare Beweis / Chez Schnabeltier USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Candace will herausfinden, wohin die Erfindungen von Phineas und Ferb immer verschwinden, also lässt sie die Jungs ein Karussell bauen und es rund um die Uhr beobachten. Dummerweise hat Dr. Doofenschmirtz einen sogenannten ,Unsichtbarinator' entwickelt, der Candaces Vorhaben zunichte macht. Phineas und Ferb eröffnen ein Nobelrestaurant im Garten. Candace und Jeremy wollen dort essen gehen, aber Buford, der Türsteher des Szenelokals, lässt sie nicht rein. Auch Dr. Doofenschmirtz hat ein Date und macht sich Hoffnungen, endlich die wahre Liebe zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Robert Hughes, Zac Moncrief Drehbuch: Dan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh Altersempfehlung: ab 6