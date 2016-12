Disney Channel 11:10 bis 12:25 Trickfilm Aladdin und der König der Diebe USA 1996 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jasmin und Aladdin stehen kurz vor ihrer Vermählung, als die legendären 40 Räuber den Palast des Sultans ausrauben. Der König der Diebe hat es auf das Orakel abgesehen, das den Räubern aber entgangen ist. Das Orakel verrät Aladdin, daß sein Vater Cassim noch am Leben und in der Welt der 40 Räuber gefangen gehalten wird. Also macht er sich daran, mit Hilfe des treuen Dschinnies seinen Vater zu befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Aladdin and the King of Thieves Regie: Tad Stones Drehbuch: Mark McCorkle, Bob Schooley Musik: Carl Johnson, Mark Watters Altersempfehlung: ab 6