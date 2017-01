BR Fernsehen 02:25 bis 03:25 Musik Weltmusik am Main 28. Africa Festival in Würzburg D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Das Africa Festival findet seit 1989 statt und ist das größte und älteste Festival für afrikanische Musik und Kultur in Europa. Über 6.250 Musiker und Künstler aus 56 Ländern Afrikas und der Karibik sind bisher in Würzburg aufgetreten und haben mehr als 2,1 Millionen Besuchern den kulturellen Reichtum des afrikanischen Kontinents vor Augen und Ohren geführt. 2016 mit dabei: Hot Water Band, Hugh Masekela, Lura, Cuba Vista & Guests, Lokua Kanza, Tiken Jah Fatiken, Cuban Beats All Stars, Raúl Paz In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Got Warer Band, Hugh Masekela, Lura, Cuba Vista & Guests, Lokua Kanza, Tiken Jah Fatiken, Cuban Beats All Stars, Raúl Paz Originaltitel: Weltmusik am Main