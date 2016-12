BR Fernsehen 00:55 bis 01:40 Show Thilo Wolf & Friends A Clash of Culture on Stage D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Es ist ein ganz besonderes musikalisches Erlebnis, wenn Max Mutzke, Joan Faulkner, das Elisen Quartett, das Skibbe-Rock-Trio, das Piaf-Duo Elke Wollmann und Béatrice Kahl, der Rapper Carlos Reisch sowie der Drummer Charly Antolini mit der Thilo Wolf Big Band aufeinandertreffen. Was haben ein erfolgreicher Pop- und Jazz-Sänger, eine Soul- und Gospel-Lady, ein Streichquartett, eine Rockband, ein Chanson-Duo, ein legendärer Drummer und eine Big Band gemeinsam? Unbändige Lust am Musizieren! "Thilo Wolf & Friends", das ist das musikalische Aufeinandertreffen von Max Mutzke, Joan Faulkner, dem Elisen Quartett, dem Skibbe-Rock-Trio, dem Piaf-Duo Elke Wollmann und Béatrice Kahl, dem Rapper Carlos Reisch sowie dem Drummer Charly Antolini mit der Thilo Wolf Big Band. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Thilo Wolf Big Band, Max Mutzke, Joan Faulkner, Carlos Reisch, Elke Wollmann, Charly Antolini, Skibbe-Band, Elisen Quartett, Béatrice Kahl Originaltitel: Thilo Wolf & Friends