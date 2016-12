BR Fernsehen 20:15 bis 22:15 Tanz Chiemgauer Volkstheater Der Silvesterknaller D 2009 Stereo Untertitel 16:9 Merken Im Wellness-Hotel "Am See" geht es drunter und drüber: Kurz vor Silvester ist Hochbetrieb. Das frisch verheiratete Paar Elli und Hans ist auf der Flucht vor Mutter Charlotte, damit es endlich einmal in trauter Zweisamkeit allein sein kann. Aber Charlotte hat sich ausgerechnet auch das Hotel "Am See" für ihren Kurzurlaub zum Jahreswechsel ausgesucht. Während die Kinder versuchen, nicht mit ihr zusammenzutreffen, macht Charlotte die interessante Bekanntschaft des geselligen Berliners Dr. Sommer. Die Gäste erwarten eine stimmungsvolle Feier zum Jahreswechsel, doch das Personal streikt, da Max, der Hotelmanager, durch seine Launenhaftigkeit und Vergesslichkeit alles durcheinanderbringt. Zu allem Überfluss hat sich auch noch Jochen Schweig, der Chef des Reiseunternehmens "Auf Ludwigs Spuren", angesagt. Manager Max steht vor einer scheinbar unlösbaren Aufgabe, doch dann bekommt seine Tochter Mitleid mit ihm - und durch eine glückliche Fügung schneit der Eventmanager Peter Buchner ins Haus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bernd Helfrich (Max, Hotelmanager) Kristina Helfrich (Caroline, seine Tochter) Flo Bauer (Franz, Empfangschef) Simona Mai (Sissi, Kellnerin) Christine Stichler (Trude, Köchin aus Hessen) Christian Burghartswieser (Michi, Reitlehrer) Harald Helfrich (Selami, Spüler) Originaltitel: Chiemgauer Volkstheater Regie: Anette Wilhelm Drehbuch: Harald Helfrich