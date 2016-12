BR Fernsehen 18:55 bis 19:15 Show Dinner for one oder Der 90. Geburtstag D 1963 2016-12-31 00:35 Untertitel SW Live TV Merken Ein Butler, eine Lady, viel Alkohol und ein Tigerfell: Das ist "Dinner for One". Dazu gehören noch die längst verstorbenen Freunde von Miss Sophie, Mr. Winterbottom, Mr. Pommeroy, Admiral von Schneider und Sir Toby. Aufgezeichnet wurde der Sketch mit dem britischen Humoristen Freddie Frinton und seiner Kollegin May Warden im Mai 1963 im legendären Studio B beim NDR in Hamburg. 1972 erstmals zu Silvester gesendet, gehört der Sketch um Butler James und Miss Sophie zum Jahreswechsel dazu wie Bleigießen, Sekt und Feuerwerk. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: May Warden, Freddie Frinton Originaltitel: Der 90. Geburtstag oder Dinner for One Regie: Heinz Dunkhase