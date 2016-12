BR Fernsehen 13:20 bis 15:00 Familienfilm Heintje - Ein Herz geht auf Reisen D 1969 Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Tod seiner Eltern hat der 13-jährige Heintje bei seiner Tante Monika Unterschlupf gefunden. Doch der neue Verlobte seiner Tante möchte den Waisenjungen ins Heim abschieben. Heintje, der davon nichts ahnt, verbringt seine Zeit am liebsten auf dem Gestüt des Reitstallbesitzers Alfred. Ausgerechnet als Alfred mit seiner Freundin Gerdi in den Urlaub fährt, erfährt Heintje, dass er in ein Heim muss. Er beschließt wegzulaufen. Der 13-jährige Heinz "Heintje" Gruber wohnt seit dem Tod seiner Eltern bei seiner Tante Monika. Seine Zeit verbringt der Waisenjunge am liebsten auf dem Gestüt des Reitstallbesitzers Alfred Teichmann, mit dem er sich angefreundet hat. Als Heintjes Tante und ihr neuer Verlobter beschließen, den Jungen ins Kinderheim zu geben, können ihm weder Alfred noch die freundliche Frau Schwarz vom Jugendamt helfen. Und so flieht Heintje bald aus dem Heim und versucht, sich per Anhalter in die Schweiz durchzuschlagen, wo Alfred seinen Urlaub verbringt. Unterwegs wird er von einem zwielichtigen Trio aufgelesen, für das er nichts ahnend ein dubioses Päckchen über die Grenze schmuggelt. In der Schweiz findet Heintje seinen väterlichen Freund und verbringt mit ihm die Ferien. Doch mittlerweile wird der Waise vom Jugendamt vermisst und der Polizei gesucht. Der versierte Unterhaltungsregisseur Werner Jacobs inszenierte diesen ganz auf den damaligen Kinderstar Heintje zugeschnittenen Kinoerfolg. Der 1955 im niederländischen Bleijerheide als Hendrik Nikolaas Theodoor Simons geborene Schlagersänger rührte in den 1960er-Jahren Millionen von Menschen in der Bundesrepublik. "Heintje - Ein Herz geht auf Reisen" war sein erster Kinoauftritt und bietet insgesamt acht Gesangseinlagen des jungen Stars - u. a. mit den Stücken "Ich sing ein Lied für dich" und "Mamatschi". Der anerkannte Burgschauspieler Heinz Reincke spielt den väterlichen Freund des jungen Protagonisten. Beide drehten gemeinsam noch zwei weitere Heintje-Filme. "Eine einfache Handlung, sinnvoll eingebaute acht Lieder sowie Partner wie zum Beispiel Heinz Reincke haben einen soliden deutschen Familienfarbfilm abgegeben, der dem Sechsjährigen ebenso wie dem Ahnen schlicht ans Herz und Gemüt geht. Wer von einem Film nicht mehr erwartet, wird hier trefflich bedient werden: Heintje, wie er singt und spielt." (Stuttgarter Zeitung, 1969) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hein Simons (Heinz "Heintje" Gruber) Heinz Reincke (Alfred Teichmann) Gerlinde Locker (Hanna Schwarz) Solvi Stubing (Gerdi Weber) Ralf Wolter (Harry) Mogens von Gadow (Hugo Neubert) Karin Field (Else) Originaltitel: Heintje - Ein Herz geht auf Reisen Regie: Werner Jacobs Drehbuch: Johanna Sibelius, Eberhard Kleindorff Kamera: Heinz Hölscher Musik: Raimund Rosenberger Altersempfehlung: ab 6