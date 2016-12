BR Fernsehen 09:50 bis 10:20 Dokumentation Winter im Bayerischen Wald D 2010 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Der Film zeigt Menschen und regionale Kultur im Bayerischen Wald, eingebettet in eine im Winter umso rauere Landschaft. Sucht man den Winter im Bayerischen Wald, dann findet man ihn ganz sicher im Gebiet des Arbers. Auf einer Höhe von 1.118 Metern bis hinauf zu 1.270 Metern befindet sich dort das Langlaufgebiet Bretterschachten. Winter, das heißt auch Eisstockschießen. Viele passionierte Stockschützen gibt es im Bayerischen Wald, herausragend: die Schützen des "EC Blau Weiss March". Nicht nur in der Natur, auch in der regionalen Kunst findet der Winter Eingang. Beispielsweise im Werk des Spiegelauer Glaskünstlers Klaus Büchler. Fein ziselierter Raureif und andere Wintermotive sind in Büchlers Kunst zu finden. Ebenso mit dem Winter zu tun hat ein weltweit einzigartiges Projekt, das in der Nähe des Ortes Mitterfirmiansreut entstanden ist: eine Kirche aus Eis und Schnee. Diese gab es schon einmal, aus der Not geboren. Das war im Jahr 1911, als die Einwohner so hoffnungslos eingeschneit wurden, dass sie nicht einmal zur Christmette die nächste Kirche erreichen konnten. Also bauten sie sich kurz entschlossen eine Schneekirche. 2011 wollte man mit einer modernen Version der Schneekirche an das historische Ereignis anknüpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Winter im Bayerischen Wald