ZDF 12:35 bis 14:05 Märchenfilm Der Froschkönig CS, D 1991 Frei nach dem Märchen der Brüder Grimm Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Laut einer Prophezeiung droht dem Königreich Unheil, wenn die Prinzessin nicht innerhalb eines Jahres heiratet. Die hat anderes im Kopf und spielt dem verliebten Prinzen lieber Streiche. Als der sein Versprechen bricht, der Prinzessin ewig treu zu sein, verwandelt ihn die Fee in einen Frosch. Das Jahr geht dem Ende zu und das Volk wird unruhig. Da verliert die Prinzessin ihren goldenen Ball, und ein seltsamer Frosch bietet ihr seine Hilfe an. Als Gegenleistung muss die Prinzessin ihm erlauben, mit ihr zu spielen, mit ihr zu essen und in ihrem Bett zu schlafen. Aber als die Prinzessin ihre goldene Kugel hat, bricht sie ihr Versprechen und läuft davon. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Iris Berben (Königin) Michael Degen (König) Linda Rybová (Prinzessin) Michal Dlouhý (Prinz) Therese Herz (Rose) Karel Greif (Heinrich) Jirí Sovák (Hippolytus) Originaltitel: Zabí král Regie: Juraj Herz Drehbuch: Bernd Fiedler Kamera: Jirí Macháne, Vladimir Krepelka, Vladimir Murat Musik: Zdenek Merta

