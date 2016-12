ZDF 07:40 bis 08:55 Trickfilm Alpha & Omega Zwei Wölfe geben nicht auf USA, IND 2010 Stereo Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die beiden Wölfe Kate und Humphrey kennen und mögen sich seit ihren Welpentagen, sind vom Charakter her jedoch komplett unterschiedlich. Omega-Wolf Humphrey hat nichts als Unsinn im Kopf, während Kate als Alpha-Wölfin ihrer großen Verantwortung zu jeder Zeit gerecht werden will. Als die beiden eines Tages von Rangern betäubt und verschleppt werden, ändert sich ihre Situation grundlegend. Sie sollen in dem Park für den nötigen Nachwuchs sorgen, was der junge Omega-Wolf für gar keine so schlechte Idee hält. Wölfin Kate will jedoch so schnell wie möglich zurück, denn sie soll durch eine bereits fest eingeplante Wolfsheirat den Frieden zwischen zwei verfeindeten Wolfsrudeln sichern. Auf ihrem Weg zurück in die Heimat lauern allerhand Gefahren, und die beiden müssen zahlreiche Abenteuer überstehen, was auch ihr Verhältnis zueinander für immer verändert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alpha and Omega Regie: Anthony Bell, Ben Gluck Drehbuch: Chris Denk Musik: Chris Bacon Altersempfehlung: ab 6