ZDF 06:55 bis 07:20 Trickserie Peter Pan - Neue Abenteuer Folge: 34 Das Metronomikon F, IND, D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Die Verlorenen Kinder wollen den einzigen Geburtstag feiern, der in Nimmerland gefeiert werden darf: den von Hook. Sie haben ihm eine riesige Statue gebaut, die aussieht wie er selbst. Um Hook zu ärgeren, wollen sie die Statue mit juckenden Pflanzen füllen. Doch es kommt alles ganz anders, weil Peter hypnotisiert wird und Hook das Metronomikum in die Hände fällt. Damit kann er Tag und Nacht steuern. Aber zum Schluss wird die Statue dann doch wichtig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The New Adventures of Peter Pan Regie: Augusto Zanovello Drehbuch: Christelle Rosset, Sébastien Oursel Musik: Frédéric Talgorn