ZDFinfo 03:40 bis 04:25 Dokumentation Mythen-Jäger Das Jakobskissen GB, AUS 2014 Stereo 16:9 Live TV Merken Der Historiker Adrian Gilbert glaubt, dass das legendäre Jakobskissen heute noch existiert - der Stein, auf den der Patriarch Jakob zum Ausruhen seinen Kopf gelegt haben soll. Gilbert ist überzeugt, dass sich der Stein nicht mehr in Israel befindet. In einer abenteuerlichen Odyssee sei er vom Nahen Osten nach Europa, nach Großbritannien gelangt. Aber ist der dort verehrte Krönungsstein tatsächlich identisch mit dem Jakobskissen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Myth Hunters Altersempfehlung: ab 12

