SWR 00:45 bis 02:15 Show Echt witzig - Lachen mit den großen Komödianten D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Dass es vor dem Comedy-Boom in den 90er Jahren in Deutschland nicht sonderlich gut um den Humor bestellt war, ist ein längst widerlegtes Vorurteil. Lang ist die Liste großartiger Komödianten, Parodisten und Spaßmacher, die mit ihren Sketchen, Slapstick-Nummern und gespielten Witzen Generationen von Fernsehzuschauern zum Lachen gebracht haben. Ob Peter Frankenfeld, Rudi Carrell, Beatrice Richter, Harald Juhnke, Gaby Köster oder Diether Krebs: Die Altmeister von einst gehören noch heute zu den Besten ihres Faches. Sie haben das Humorverständnis der Deutschen nachhaltig geprägt und waren zugleich Vorbild für die neue, junge Generation von Comedians. Guido Cantz, Hans Werner Olm u. a.: Sie schauen zurück auf die besten Sketche und die witzigsten Bühnennummern, oder erinnern sich an Eigenarten, Marotten und an die Arbeitsweise älterer Kollegen und Wegbegleiter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Echt witzig - Lachen mit den großen Komödianten