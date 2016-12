SWR 23:25 bis 23:50 Show Der Neujahrsempfang mit Hannes und dem Bürgermeister D 2007 Stereo 16:9 Merken Der Bürgermeister (Karlheinz Hartmann) ist beim Ministerpräsidenten zum Neujahrsempfang eingeladen. Sein Amtsbote (Albin Braig) soll ihm Tischsitten beibringen. Er inszeniert ein mehrgängiges Essen und übt mit seinem Dienstherrn die gepflegte Konversation. Hannes mimt die Tischnachbarn und serviert ein Menü mit diversen Getränken. Es entwickelt sich zum schwäbischen "Dinner for one". Der Ausgang ist programmiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Karlheinz Hartmann, Albin Braig Originaltitel: Der Neujahrsempfang