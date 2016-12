SWR 20:15 bis 21:45 Show Hannes und der Bürgermeister - Lachgeschichten D 2016 2017-01-05 22:00 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Albin Braig und Karlheinz Hartmann sind eines der beliebtesten Komödiantenduos im Südwesten. Die Anfänge des Duos liegen in Stuttgart-Weilimdorf. Hier hat Otto Braig, der Vater von Albin Braig, die Bühne eines Sportvereins erobert, die eigentlich den Gewichthebern vorbehalten war. Nach der Idee von Otto Braig startete danach in der Mäulesmühle bei Leinfelden-Echterdingen die Erfolgsgeschichte von "Hannes und der Bürgermeister". Albin Braig und Karlheinz Hartmann stehen seit mehr als 20 Jahren zusammen auf der Bühne. Die beiden Komödianten kennen sich bereits aus Schulzeiten und bauten sich in jungen Jahren zusammen eine Elektronikfirma auf. Die Sendung zeigt die private Seite der beiden Schauspieler: Sie stellen ihre Lieblingsorte, ihre Hobbies und ihre Familien vor. Außerdem sind die Musiker von "Herrn Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle" dabei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Albin Braig, Karlheinz Hartmann Originaltitel: Lachgeschichten