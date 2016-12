SWR 16:45 bis 17:45 Show Diether Krebs - Lachgeschichten D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken 42 Jahre ist es her, dass Diether Krebs den "Silvesterpunsch" von "Ekel Alfred" erstmals probieren durfte. Die "Lachgeschichten Diether Krebs" zeigen dieses Highlight der Kultserie "Ein Herz und eine Seele" gleichberechtigt neben anderen Höhepunkten aus seinem "komischen" Lebenswerk wie "Rudis Tagesschau", "Voll daneben" und "SketchUp". Durch den Fund eines 23 Jahre lang verschollenem Interviews mit Diether Krebs vom Juni 1992, damals im Garten seines Hauses in Hamburg, können diese Werke nun in ein neues Licht gesetzt werden: Diether Krebs erzählt von Venedig, wo die Idee zu "SketchUp" geboren wurde, und er spricht über sich selbst als "Star mit 27 Lenzen" in "Ein Herz und eine Seele". Neben Diether Krebs selbst kommen auch seine Filmpartner und -partnerinnen zu Wort. Zumindest eine verrät, dass er durchaus nicht nur ihr Filmpartner war. Ob jetzt Iris Berben, Hildegard Krekel oder Beatrice Richter ...? Lassen Sie sich einfach überraschen von diesem Film über den begnadeten und unvergessenen Komiker Diether Krebs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lachgeschichten