In Gedenken an Kurt Felix: Der leider viel zu früh verstorbene Kurt Felix würde am 27. März 2016 seinen 75. Geburtstag feiern. Unvergessen sind seine Filme mit der versteckten Kamera, die er in den Jahren von 1982 bis 1990 für die Sendung "Verstehen Sie Spaß?" gedreht hat. Er war weltweit der erste, der Prominente mit der versteckten Kamera hereingelegt hat. Gerne erinnern sich seine Freunde und Wegbegleiter - u. a. Frank Elstner, Caroline Reiber, Thomas Gottschalk, Dieter Thomas Heck und Reinhold Messner - an die gemeinsame Zeit und seine Streiche. Kurt Felix' Ehefrau Paola, mit der er seit 1980 verheiratet war und seit 1982 gemeinsam für "Verstehen Sie Spaß?" vor der Kamera stand, blickt außerdem noch einmal auf die schönsten Momente seines Schaffens zurück.