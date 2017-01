Motorvision.TV 04:05 bis 04:30 Magazin Perfect Ride King of the Ring 2014 Stereo 16:9 Merken Sie ist einzigartig, weltberühmt und gilt als die härteste Rennstrecke der Welt: Die Nürburgring Nordschleife. Trotz fast unzähliger Gefahren übt sie auf Rennsportfans eine extreme Anziehungskraft aus. Perfect Ride geht zusammen mit Rennfahrerlegende Hans-Joachim Stuck dem Mythos Nordschleife auf den Grund und versucht herauszufinden, was man braucht, um King of the ring zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Perfect Ride

