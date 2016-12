Motorvision.TV 21:45 bis 22:15 Motorsport NASCAR Sprint Cup Season Review 2015 2016 Stereo 16:9 Merken Zum Auftakt der NASCAR Sprint Cup Saison 2016 zeigt MOTORVISION TV in einer kommentierten Rückschau die besten Bilder unserer NASCAR Rennen aus 2015. Die besten Rennbilder, die größten Rennsiege, die schönsten Momente, die spannendsten Momente und die schlimmsten Aufreger der vergangenen Saison in einer Sendung. Selbstverständlich kommen auch die NASCAR Stars zu Wort und berichten aus Sicht der Fahrer über Triumphe und Niederlagen des vergangenen Rennjahres. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Sprint Cup