Motorvision.TV 20:00 bis 20:50 Motorsport NASCAR Camping World Truck Series 2016 - Texas Highlight USA 2016 Stereo 16:9 Merken Longhorn 350, Texas Motor Speeedway Im Vorfeld des AAA Texas 500 Sprint Cup Events absolvieren die Piloten der NASCAR Camping World Truck Series auf dem 1,5-Meilen Oval im Lone Star State ein 350-Kilometer Rennen am Texas Motor Speedway. 147 Runden sind in Texas zu fahren und die Truppe von Kyle Busch Motorsports könnte bei diesem Lauf der Truck Series ein Triple perfekt machen. Im Vorjahr glänzte der amtierende Champion der NASCAR Truck Serie und damals Rookie des Jahres Erik Jones mit großartigen Fahrleistungen in Texas. EJ wechselt 2017 in den Sprint Cup zu Furniture Row Racing in die /77. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Camping World Truck Series 2016 - Texas Highlight

Jetzt im TV Das Dschungelbuch

Trickserie

KI.KA 20:00 bis 21:00

Seit 41 Min. Skispringen

Ski

Eurosport 20:00 bis 21:15

Seit 41 Min. Silvesterstadl

Show

Das Erste 20:15 bis 00:30

Seit 26 Min. Willkommen 2017

Show

ZDF 20:15 bis 00:30

Seit 26 Min.