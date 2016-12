Motorvision.TV 15:45 bis 16:10 Magazin Tuning - Tiefer geht's nicht! Pimp my Minibike D 2010 Stereo 16:9 Merken Wilde Jungs auf kleinen Bikes, ein Trend aus den USA. Die Skate- und BMX-Szene in Deutschland entdeckt die Mini-Bikes. Ein Vorreiter, Basti Wolter, Moto-Cross-Profi aus Berlin. Wir kennen Basti als mehrmaligen Gewinner von "Night of the Jumps". Hier fliegen die Stars der Szene mit irrwitzigen Verrenkungen durch die Luft, gefeiert wie ein Popstar. Ein paar Nummern kleiner geht es in der Mini-Bike Szene zur Sache. Das Top-Event in Deutschland ist die Mini-Bike Challenge bei den BMX-Masters in Köln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tuning - Tiefer geht's nicht!