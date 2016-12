Motorvision.TV 06:35 bis 07:05 Dokumentation MotorStories Gelebte Oldtimerträume - Florida II D 2015 Stereo 16:9 Merken Welches ist das amerikanische Auto der 60er? Das Sinnbild amerikanischer Autobaukunst dieser Zeit? Keine Frage, die meisten US-Car Fans würden antworten: Chevrolet Corvette oder der Ford Mustang. Auf der Suche nach diesen amerikanischen Traumautos macht Tillmann Miritz bei seiner Reise durch Florida eine überraschende Entdeckung. Bei REVOLOGY CARS in Orlando werden originale 1964er Ford Mustang Karossen in Handarbeit mit modernster Technik und Motoren ausgestattet und Tillmann darf mit einer dieser wunderbaren Replikas eine Probefahrt unternehmen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Motor-Stories