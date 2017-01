RTL Crime 02:15 bis 03:00 Actionserie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Inhuman gesucht USA 2015 16:9 Dolby Digital Merken 3. Staffel, Folge 3: Agent Coulson muss gemeinsam mit Mack und Daisy Lincoln zur Seite springen, weil Rosalinds Team bei der Jagd auf Menschen mit Superkräften die Oberhand gewinnt. Vorsichtig wird über eine Zusammenarbeit angestrebt, doch die Ziele der beiden Organisationen liegen weit auseinander - besonders, was die Behandlung der Inhumans angeht. Hunters Kaltblütigkeit wird nun überdeutlich sichtbar - ihm sind unschuldige Menschenleben egal, wenn es darum geht an Hydra und Ward Rache zu nehmen. May wird skeptisch, was ihre Unterstützung ihm gegenüber angeht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clark Gregg (Phil Coulson) Ming-Na Wen (Melinda May) Brett Dalton (Grant Ward) Chloe Bennet (Daisy 'Skye' Johnson) Iain De Caestecker (Leo Fitz) Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons) Nick Blood (Lance Hunter) Originaltitel: Agents of S.H.I.E.L.D. Regie: Garry A. Brown Drehbuch: Stan Lee, Jack Kirby, Joss Whedon, Jed Whedon, Maurissa Tancharoen, Monica Breen Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12