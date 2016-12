RTL Crime 17:15 bis 18:00 Actionserie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Der Anschlag USA 2015 16:9 Dolby Digital Merken 3. Staffel, Folge 9: Wards Rachefeldzug zwingt das S.H.I.E.L.D-Team in die Knie. Coulson hat genug und macht deutlich, dass er noch eine Rechnung mit dem ehemaligen S.H.I.E.L.D.-Agenten offen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clark Gregg (Phil Coulson) Ming-Na Wen (Melinda May) Brett Dalton (Grant Ward) Chloe Bennet (Daisy 'Skye' Johnson) Iain De Caestecker (Leo Fitz) Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons) Nick Blood (Lance Hunter) Originaltitel: Agents of S.H.I.E.L.D. Regie: Kate Woods Drehbuch: Stan Lee, Jack Kirby, Joss Whedon, Jed Whedon, Maurissa Tancharoen, Brent Fletcher Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12