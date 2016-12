RTL Crime 14:15 bis 15:00 Actionserie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. 4.722 Stunden USA 2015 16:9 Dolby Digital Merken 3. Staffel, Folge 5: Endlich ist Jemma zurück. Sie gibt Details über die Ereignisse preis, die ihr auf dem fremden Planeten zugestoßen sind. Und vor allem, wie es ihr gelang, zu überleben. Ein Rückblick enthüllt, welchen Gefahren sind ausgesetzt war. Dort hat sie auch Dinge erfahren, die ihr die Kraft gaben, auf die Erde zurück zu kehren. Sie eine Rechnung offene Rechnung mit jemandem begleichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clark Gregg (Phil Coulson) Ming-Na Wen (Melinda May) Brett Dalton (Grant Ward) Chloe Bennet (Daisy 'Skye' Johnson) Iain De Caestecker (Leo Fitz) Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons) Nick Blood (Lance Hunter) Originaltitel: Agents of S.H.I.E.L.D. Regie: Jesse Bochco Drehbuch: Craig Titley Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12