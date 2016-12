RTL Crime 11:20 bis 12:05 Actionserie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Gesetze der Natur USA 2015 16:9 Dolby Digital Merken 3. Staffel, Folge 1: Die dritte Staffel präsentiert direkt einen neuen Gegner der Agents. Als S.H.I.E.L.D. erneut einen Menschen mit Superkräften aufspürt, treffen sie auf eine Organisation, die es ebenfalls auf den Inhuman abgesehen hat. Und die Organisation nutzt jedes Mittel, um an ihre Ziele zu gelangen. Fitz leidet noch immer unter dem Verschwinden von Simmons - er will sie um jeden Preis finden und wieder mit ihr zusammen sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clark Gregg (Phil Coulson) Ming-Na Wen (Melinda May) Brett Dalton (Grant Ward) Chloe Bennet (Daisy 'Skye' Johnson) Iain De Caestecker (Leo Fitz) Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons) Nick Blood (Lance Hunter) Originaltitel: Agents of S.H.I.E.L.D. Regie: Vincent Misiano Drehbuch: Stan Lee, Jack Kirby, Joss Whedon, Jed Whedon, Maurissa Tancharoen Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12