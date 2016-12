RTL Crime 08:05 bis 08:50 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Stadt, Land, Mord Stadt, Land, Mord USA 1995-2005 Stereo 16:9 Merken 2. Staffel, Folge 44: Josh Ford und Geney Crutchley lernen sich auf einer Betriebsfeier kennen und verlieben sich in einander. Sie fahren zusammen über ein Wochenende weg und kommen von dort nie wieder zurück. Die Polizei durchsucht das gemietete Appartement und kann dort keine Anzeichen eines Verbrechens finden. Anhand der Kreditkartenabrechnung finden die Ermittler heraus, dass das Paar am Abend in einer Bar und anschließend in einem Club war. Zeugen können außerdem bestätigen, dass sie dort mit einem weiteren Pärchen zusammen waren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 16