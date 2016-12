Sky Krimi 00:35 bis 01:25 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Ein Alibi für alle D 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Sven Hansen ist gerade auf dem Weg in den Urlaub, als Kommissar Anton Stadler zum nächsten Einsatz gerufen wird. An einem Wasserfall liegt die Leiche des Surflehrers Xaver Corluka. Polizeichef Gert Achtziger mischt sich in die Ermittlungen ein. Interessant ist die Information, dass das Opfer in Wahrheit kein Surflehrer war, sondern Mitarbeiter einer als Surf- und Tauchschule getarnten Alibiagentur. Die Ermittlungen müssen nun in eine ganz andere Richtung gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Dieter Fischer (Anton Stadler) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Petra Einhoff (Dr. Sabine Eckstein) Gábor Biedermann (Felix Seitz) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Gunter Krää Drehbuch: Rainer Hackstock und Nikolaus Schmidt Kamera: Erich Maria Krenek Musik: Michael Hofmann de Boer