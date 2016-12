Sky Krimi 13:45 bis 14:50 Krimiserie Ein Fall für zwei Folge: 295 Frankfurt Superstar D, A, CH 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Mitten in der beliebten Radiosendung "Frankfurt Superstar", einer Castingshow für lokale Sänger, droht Kandidatin Lilly ihrer Konkurrentin Janina. Kurze Zeit später ist die 17-jährige Janina tot: brutal erschlagen. Dr. Lessing kann seine neue Mandantin schnell aus der U-Haft bekommen, weil die Indizienlage zu dünn ist. Doch dann finden sich Spuren des Opfers an Lillys Kleidung, woraufhin sie erneut verhaftet wird. Matula nimmt das Leben der jungen Sängerin genauer unter die Lupe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claus Theo Gärtner (Matula) Paul Frielinghaus (Dr. Markus Lessing) Caroline Grothgar (Kristin Wernstedt) Anita Vulesica (Agnieszka) Bettina Zimmermann (Judith Peters) Marek Erhardt (Ingo Gold) Sabrina Wilstermann (Lilly Kleinert) Originaltitel: Ein Fall für zwei Regie: Raoul Heimrich Drehbuch: Leis Bagdach, Constanze Knoche Kamera: Dietmar Kölzer, Christian Leppin Musik: Marco Meister, Robert Meister