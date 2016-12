Sky Krimi 07:30 bis 08:35 Krimiserie Der Kriminalist Grüße von Johnny Silver D 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Raubüberfall auf einen Juwelier endet für einen von zwei Räubern tödlich. Kommissar Schumann findet am Tatort den erschossenen Kalle Riemers. Die Juniorchefin des Ladens hatte in Notwehr geschossen, wurde bei dem Schusswechsel aber selber verletzt. Auf dem Weg ins Krankenhaus flüstert sie die Worte "Johnny Silver". Für das Ermittlerteam ist klar, dass der Name Johnny Silver der Schlüssel bei der Aufklärung dieses Falles ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Berkel (Kriminalhauptkommissar Bruno Schumann) Janek Rieke (Kriminalkommissar Max Winter) Maya Bothe (Kriminalkommissarin Alex Keller) Fabian Busch (Jens Knappmeyer) Ellenie Salvo González (Carmen Julia) Volkmar Kleinert (Karl Dietze) Anian Zollner (Robert Knappmeyer) Originaltitel: Der Kriminalist Regie: Hannu Salonen Drehbuch: Clemens Murath Musik: Karim Sebastian Elias