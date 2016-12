Sky 1 18:15 bis 20:15 Show MasterChef D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Juroren empfangen die 13 Kandidaten in der Küche und fordern sie auf, ein klassisches, deftiges Gericht zuzubereiten. "Hausmannskost 2.0" heißt ihre Herausforderung, denn die Speisen müssen nicht nur lecker, sondern auch pfiffig, extravagant und optisch perfekt arrangiert sein! Die Teamchallenge steigt diesmal in Hamburg. Klar, dass hier norddeutsch gekocht wird. - Die aufwendige Sky Eigenproduktion sucht Deutschlands größtest Kochtalent. "MasterChef" läuft in 58 Ländern, ist das erfolgreichste Kochformat der Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ralf Zacherl (Jury) Sybille Schönberger (Jury) Justin Leone (Jury) Gäste: Gäste: Ralf Zacherl, Sybille Schönberger, Justin Leone Originaltitel: MasterChef