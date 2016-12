Sky 1 17:25 bis 18:15 Serien Victoria Young England GB 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die hochschwangere Victoria (Jenna Coleman) ist frustriert über die Versuche ihrer Mutter (Catherine Flemming) und ihres Ehemannes (Tom Hughes), ihre Bewegungsfreiheit auf den Palast zu beschränken. Sie widersetzt sich, doch als sie einen Ausflug macht, gerät sie in Gefahr. Derweil kommt ihr Onkel Cumberland (Peter Firth) in London an. Er hofft, dass Victoria im Kindbett stirbt, denn er ist immer noch der mutmaßliche Erbe. - Opulente Historienserie über die frühen Herrschaftsjahre der legendären englischen Königin Victoria. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jenna Coleman (Queen Victoria) Tom Hughes (Prince Albert) Rufus Sewell (Lord Melbourne) Paul Rhys (Sir John Conroy) Peter Firth (Duke of Cumberland) Jenna Coleman (Victoria) Daniela Holtz (Baroness Lehzen) Originaltitel: Victoria Regie: Oliver Blackburn Drehbuch: Daisy Goodwin, Andrew Norman Wilson Kamera: John Lee Musik: Ruth Barrett, Martin Phipps Altersempfehlung: ab 12