Sky 1 15:40 bis 16:30 Serien Victoria The Queen's Husband GB 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Das Glück des königlichen Paares leidet, als Albert (Tom Hughes) öffentlich vom Duke of Sussex gedemütigt wird. Alarmiert durch die Unzufriedenheit ihres Ehemannes, beschließt Victoria (Jenna Coleman), all ihre List einzusetzen, um Albert den gebührenden Respekt zu verschaffen. Doch Albert hat eigene Ideen, wie er seinen Wert unter Beweis stellen will. - Opulente Historienserie über die frühen Herrschaftsjahre der legendären englischen Königin Victoria. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jenna Coleman (Victoria) Tom Hughes (Prince Albert) Daniela Holtz (Baroness Lehzen) Nell Hudson (Skerrett) Eve Myles (Mrs. Jenkins) Adrian Schiller (Penge) Ferdinand Kingsley (Francatelli) Originaltitel: Victoria Regie: Oliver Blackburn Drehbuch: Daisy Goodwin Musik: Ruth Barrett, Martin Phipps