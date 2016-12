Sky Comedy 16:35 bis 18:25 Horrorfilm Gremlins - Kleine Monster USA 1984 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Billy (Zach Galligan) bekommt zu Weihnachten einen kleinen Mogwai. Doch das Tierchen ist nicht gerade pflegeleicht. Mit Wasser in Berührung gebracht, produziert es teuflischen Nachwuchs: hinterlistige kleine Gremlins, die die Stadt terrorisieren. Mit Freundin Kate (Phoebe Cates) versucht Billy die Monsterhorde aufzuhalten. - Joe Dantes schräger Fantasy-Spaß sprüht nur so vor skurrilen Einfällen und bissigen Gags. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Galligan (Billy) Phoebe Cates (Kate) Hoyt Axton (Rand Peltzer) Frances Lee McCain (Lynn Peltzer) Polly Holliday (Frau Deagle) Glynn Turman (Roy Hanson) Dick Miller (Mr. Futterman) Originaltitel: Gremlins Regie: Joe Dante Drehbuch: Chris Columbus Kamera: John Hora Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 16