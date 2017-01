Sky Action 03:50 bis 05:45 Thriller The Road USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Welt nach einer verheerenden Katastrophe: Die Zivilisation ist vernichtet, Pflanzen und Tiere größtenteils ausgestorben, nur wenige Menschen haben überlebt. Ein Vater (Viggo Mortensen) und sein Sohn machen sich zu Fuß auf Richtung Süden. Ihr Weg führt sie durch eine zerstörte und verlassene Welt. Die Suche nach Essbarem und das wachsende Misstrauen der wenigen Überlebenden untereinander macht ihre Reise zu einem Kampf ums Überleben. - Bitteres Endzeit-Drama nach dem Roman von Cormac McCarthy. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Viggo Mortensen (Mann) Kodi Smit-McPhee (Junge) Robert Duvall (alter Mann) Guy Pearce (Veteran) Charlize Theron (Frau) Molly Parker (mütterliche Frau) Michael Kenneth Williams (Dieb) Originaltitel: The Road Regie: John Hillcoat Drehbuch: Cormac McCarthy, Joe Penhall Kamera: Javier Aguirresarobe Musik: Nick Cave, Warren Ellis Altersempfehlung: ab 16

