Sky Action 22:55 bis 00:30 Horrorfilm Hostel 2 USA 2007 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die US-Girls Beth, Lorna und Whitney (Lauren German, Heather Matarazzo, Bijou Philips) wollen in Bratislava mal so richtig ausspannen. Doch statt in einem Heilbad landen sie in der Henkerswerkstatt "Elite Hunting", in der gut betuchte Perverse ungestraft ihre Tötungsfantasien ausleben können. Und so heißt es für die drei bald Todesqual statt Wellness. - Brutaler Horrortrip für Hartgesottene, produziert von Quentin Tarantino. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren German (Beth) Roger Bart (Stuart) Heather Matarazzo (Lorna) Bijou Phillips (Whitney) Richard Burgi (Todd) Vera Jordanova (Axelle) Jay Hernandez (Paxton) Originaltitel: Hostel: Part II Regie: Eli Roth Drehbuch: Eli Roth Kamera: Milan Chadima Musik: Nathan Barr Altersempfehlung: ab 18