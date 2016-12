Sky Action 17:25 bis 19:05 Actionfilm American Heist - Der Coup des Lebens CDN, LUX 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kaum ist Frankie (Adrien Brody) nach zehn Jahren Knast wieder auf freiem Fuß, plant er einen letzten großen Raubüberfall. Dafür will er seinen jüngeren Bruder James (Hayden Christensen) rekrutieren, der mittlerweile ein rechtschaffenes Leben führt. James zögert zwar, doch er steht tief in Frankies Schuld. Denn um seinen Bruder zu schützen, ging Frankie damals in den Knast. - Oscarpreisträger Adrien Brody und "Star Wars"-Star Hayden Christensen als ungleiche Brüder in einem perfekt getimten Hochglanz-Actionthriller. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hayden Christensen (James Kelly) Adrien Brody (Frankie Kelly) Jordana Brewster (Emily) Akon (Sugar) Tory Kittles (Ray) Luis Da Silva Jr. (Spoonie) Lance E. Nichols (Auto Shop Boss) Originaltitel: American Heist Regie: Sarik Andreasyan Drehbuch: Raul Inglis Musik: Akon Altersempfehlung: ab 16