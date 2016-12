n-tv 06:10 bis 07:00 Diskussion So! Muncu! D 2017-01-01 11:15 16:9 HDTV Live TV Merken Im "Best of 2016" lässt Serdar Somuncu die Höhepunkte seiner Sendung Revue passieren. So erfuhr er unter anderem, wie Grünen-Parteichef Cem Özdemir mit seiner Mutter über umweltfreundliche Waschmittel diskutiert hat, ob Jan Böhmermann gerne die Zeit zurückdrehen würde, wen Glücksrad-Fee Maren Gilzer in ihrer Jugend verprügelt hat und hörte, wie Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch "Wind of Change" sang. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: So! Muncu!