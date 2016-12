n-tv 05:15 bis 06:00 Dokumentation Achtung, Wilderer! Kampf gegen Elfenbein-Jäger USA 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Auf der Jagd nach Elfenbein werden jedes Jahr tausende Elefanten getötet. Hinter skrupellosen Wilderern stehen häufig die Warlords des Landes. Sie finanzieren durch den Mord an den Tieren und den Verkauf der kostbaren Stoßzähne ihre Kämpfe. In der n-tv Dokumentation ist Journalist Bryan Christy den Machenschaften der Anführer dicht auf der Spur und zeigt, wie er das Aussterben der Tiere stoppen möchte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Warlords of Ivory