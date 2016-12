Sky Nostalgie 18:25 bis 20:15 Liebesfilm Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin A 1957 Nach einer Vorlage von Marie Blank-Eismann Dolby 16:9 20 40 60 80 100 Merken Kaiserin Sissi (Romy Schneider) reist nach Ungarn, um den revolutionär gesinnten Adel auf die Seite der Habsburger zu ziehen. Graf Andrassy (Walter Reyer) gesteht ihr seine Liebe, doch Sissis Herz gehört Franz Joseph (Karlheinz Böhm). Sie wollen einen gemeinsamen Urlaub verbringen, doch Sissi hat sich in Ungarn ein Lungenleiden zugezogen. - Dritter Teil der Sissi-Saga in restaurierter Fassung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Romy Schneider (Kaiserin Elisabeth, genannt Sissi) Karlheinz Böhm (Kaiser Franz-Joseph) Magda Schneider (Herzogin Ludovika) Gustav Knuth (Herzog Max) Uta Franz (Prinzessin Helene) Walter Reyer (Graf Andrassy) Vilma Degischer (Erzherzogin Sophie) Originaltitel: Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin Regie: Ernst Marischka Drehbuch: Ernst Marischka Kamera: Bruno Mondi Musik: Anton Profes Altersempfehlung: ab 6