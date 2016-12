Sky Nostalgie 16:35 bis 18:25 Liebesfilm Sissi, die junge Kaiserin A 1956 Dolby 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die junge Kaiserin Sissi (Romy Schneider) hat große Probleme mit ihrer Schwiegermutter Sophie (Vilma Degischer). Die mischt sich massiv in die Erziehung von Sissis kleiner Tochter ein. Als Sophie das Kinderzimmer in ihren Schlosstrakt verlegen lässt, kommt es zum Eklat. - Zweiter Teil der Erfolgstrilogie in restaurierter Fassung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Romy Schneider (Kaiserin Elisabeth, genannt Sissi) Karlheinz Böhm (Kaiser Franz Joseph) Magda Schneider (Herzogin Ludovika von Bayern) Josef Meinrad (Oberst Böckl) Gustav Knuth (Herzog Max von Bayern) Vilma Degischer (Erzherzogin Sophie) Walter Reyer (Graf Andrassy) Originaltitel: Sissi, die junge Kaiserin Regie: Ernst Marischka Drehbuch: Ernst Marischka Kamera: Bruno Mondi Musik: Anton Profes Altersempfehlung: ab 6