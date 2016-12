Sky Nostalgie 13:15 bis 14:45 Krimi Jerry Cotton: Todesschüsse am Broadway D 1969 20 40 60 80 100 Merken Bei einem Überfall im New Yorker Hafen werden Goldbarren im Wert von fünf Millionen Dollar geraubt. Niemand weiß, wo die Beute versteckt ist. Bis auf Undercover-Agent Johnny Peters, der in die Bande eingeschleust wurde. Als Peters von den Verbrechern erschossen wird, übernehmen FBI-Agent Jerry Cotton (George Nader) und sein Kollege Phil Decker (Heinz Weiss) den Fall. - Achter und letzter Teil der legendären Jerry-Cotton-Reihe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Nader (Jerry Cotton) Heinz Weiss (Phil Decker) Heidy Bohlen (Cindy Holden) Miha Balch (Costello) Horst Naumann (Woody Davis) Konrad Georg (Mr. Rose) Herbert Fux (Butler Robin) Originaltitel: Dead Body on Broadway Regie: Harald Reinl Drehbuch: Rolf Schulz, Christa Stern Kamera: Heinz Hölscher Musik: Peter Thomas Altersempfehlung: ab 16

