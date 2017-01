Classica 03:15 bis 04:45 Musik Gala aus Dresden - Von Berlin nach New York D 2013 Stereo 16:9 Merken Alljährlich bescheren die Staatskapelle Dresden und der Sächsische Staatsopernchor mit ihrem Silvesterkonzert dem heimischen Publikum in der Semperoper und den Fernsehzuschauern einen festlich-mitreißenden Jahresausklang. Chefdirigent Christian Thielemann, bekennender Operettenliebhaber, hat mit der amerikanischen Sopranistin Renée Fleming und dem deutschen Tenor Klaus Florian Vogt auch in diesem Jahr Gesangssolisten der Extraklasse an seiner Seite. Das Programm steht unter dem Titel "Von Berlin nach New York" und verbindet Musik aus der Hauptstadt Deutschlands mit Hits vom Broadway. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Renée Fleming (Sopran), Klaus Florian Vogt (Tenor) Originaltitel: Gala aus Dresden - Von Berlin nach New York Drehbuch: Renée Fleming , Klaus Florian Vogt

