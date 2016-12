Classica 21:00 bis 23:50 Oper Massenet, Manon A 2007 Stereo 16:9 Merken "Die glamouröseste Produktion der Wiener Staatsoper in dieser Saison", schrieb die Tageszeitung Die Welt: Die Titelpartie in Jules Massenets "Manon" singt die russische Starsopranistin Anna Netrebko, ihr Partner ist der Tenor Roberto Alagna als Chevalier Des Grieux. Anna Netrebko als Manon war das Opernereignis schlechthin; "Unbekümmert, schamlos und sexy" wurde ihre Darstellung in der Presse geschildert. Regisseur Andrei Serban hat die Handlung in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts verlegt; großen Applaus gab es auch für die musikalische Leistung unter der Leitung von Bertrand de Billy. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Anna Netrebko (Manon) Roberto Alagna (Chevalier Des Grieux) Originaltitel: Massenet: Manon Musik: Jules Massenet