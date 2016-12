Classica 20:15 bis 21:00 Musik Lang Lang in der Carnegie Hall D 2004 Stereo 16:9 Merken Im November 2003 debütierte der chinesische Pianist Lang Lang (*1982) in der New Yorker Carnegie Hall. Publikum und Presse waren begeistert. Vier Jahre zuvor hatte die internationale Karriere des jungen Musikers begonnen, der durch seine akrobatische Technik, aber auch durch Intelligenz und Sensibilität weltberühmt ist. Das Programm: Franz Schubert (1797-1828): Wanderer-Fantasie C-Dur D 760 - Franz Liszt (1811-1886): Réminiscences de "Don Juan" de Mozart. Lang Lang konzertiert heute als Weltstar mit allen namhaften Orchestern und Dirigenten und erhielt zahlreiche bedeutende Preise und Auszeichnungen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Lang Lang in der Carnegie Hall Musik: Franz Schubert, Franz Liszt