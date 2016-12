Sky Sport 2 07:45 bis 09:30 Handball Handball: Velux EHF Champions League THW Kiel - Paris Saint-Germain HB, Spiel um Platz 3, Final Four in Köln 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Es sollte nicht sein - der THW Kiel scheiterte im Semifinale mit 28:31 n.V. am ungarischen Champion MKB Vezprem und musste sich in der Kölner Lanxess Arena mit dem Spiel um Platz drei gegen Paris St. Germain begnügen. Das französische Starensemble hatte sein Halbfinale überraschend mit 26:28 gegen den Polnischen Meister KS Vive Kielce verloren. Kommentar: Heiko Mallwitz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie