Sky Sport 1 15:15 bis 17:45 Fußball Fußball: UEFA Supercup Real Madrid - FC Sevilla in Trondheim (N), UEFA Supercup 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die 41. Auflage des UEFA Supercups steigt im Lerkendal Stadion in Trondheim. Dabei kommt es zum spanischen Duell zwischen dem CL-Sieger Real und dem EL-Gewinner Sevilla. Die Andalusier stehen zum dritten Mal in Folge im Supercup und sind heiß auf den zweiten Triumph. "Meine Mannschaft wird alles geben, um in meinem ersten Pflichtspiel den ersten Sieg zu feiern", ist Neu-Trainer Jorge Sampaoli überzeugt. Sein Pendant bei den "Königlichen" Zinédine Zidane würde bei einem Erfolg einem illustren Kreis beitreten: Er wäre einer von fünf, die den SC als Spieler und Trainer gewännen. Das gelang bis dato nur Bayern-Coach Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Diego Simeone und Luis Enrique.